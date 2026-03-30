モデルの滝沢眞規子が、3月25日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。芸能界のママ友と開催した「完全プライベートママ会」での、あまりに過激なトーク内容をぶっちゃけた。【映像】芸能人ママたちとの食事会の様子（実際の写真あり）番組冒頭、峯岸みなみが「ようやく私たち、プライベートでご飯に行ったんですよね！」と、番組MC仲間の滝沢と近藤千尋との食事会を報告。カメラの回らない空間で3時間にわたりノンストップで喋