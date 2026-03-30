阪神１２−６巨人（セ・リーグ＝２９日）――阪神が乱打戦を制した。八回に坂本の適時打と代打木浪の２点打で逆転し、九回にも突き放した。巨人は救援陣が踏ん張れず、１４年ぶりの開幕カード負け越し。◇先発のドラフト３位新人、山城京平（亜大）が崩れ、序盤で４点のビハインドとなった試合を、巨人はよく挽回した。七回に泉口のソロで勝ち越したが、直後の八回、不安視されていたリリーフが阪神打線につかまった。無死一