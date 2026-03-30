東京女子プロレス２９日の両国国技館大会で渡辺未詩（２６）を破り、プリンセス・オブ・プリンセス新王者となった元ＳＫＥ４８の荒井優希（２７）が、５年以内の東京ドーム大会実現を宣言した。初戴冠の新プリンセスは夢実現のために今年を?ニュースだらけの１年?にすると誓いを立てた。荒井は両国国技館に集まった３０８９人の大観衆の前でメインイベントに出場。大激戦の末に、Ｆｉｎａｌｌｙ（かかと落とし）で渡辺を撃破し