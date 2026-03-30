「子どもと関わる仕事の方は本当に尊敬します」――。日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』(4月11日スタート、毎週土曜21:00〜)の制作発表会見がこのほど、神奈川県内のスタジオで行われ、主演の町田啓太をはじめ、松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登壇した。町田啓太本作は、学校に通えない子どもたちが安心して過ごせる居場所「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。町田演じる浮田タツキは、「楽し