髪が伸びてきたのが気になるたびになんとなく短くしているけれど、いまいちパッとしない……。そんな人は、トップのふんわり感やくびれを意識した「ショートボブ」を試してみて。洗練された立体感が生まれて、グッと垢抜けた印象に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、日々のスタイリングが楽しくなるような、技ありショートボブをご紹介します。 ふわりと動く柔らかなショートボブ 柔らか