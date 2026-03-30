飼い主さん夫婦と一緒に暮らす2匹の猫さんたちで、家族写真を撮影してもらうことに。オフショットに写った猫さんの表情が良すぎると、大きな反響を呼んでいます！ 話題となっている投稿は、記事執筆時点で42万表示を突破し、「撮ろうと思って撮れる画じゃない」「悪役感満載。めちゃくちゃカワイイ」といったコメントが寄せられました。 【写真：猫たちと記念撮影→オフショットに『奇跡の瞬間』が…一度見たら忘れられない『表