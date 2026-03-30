退職を決意する瞬間には、必ずしも大きなきっかけがあるとは限らない。投稿を寄せた神奈川県の30代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収450万円）は、新卒で交通事業者の運行管理補助者として泊まり勤務をしていた。当時、「比較的初歩の担務から見習いしてステップアップする」はずが、「後半に覚える担務の見習いは1回ね。人も足りないし」と急ピッチで仕事を覚えることを求められた。男性も「マジで言ってんの？」と思ったそう