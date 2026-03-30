◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）第７０回大阪杯は１７年にＧ１昇格し、今年は１０回目の節目。昨年の宝塚記念を制し、武豊騎手とのコンビ継続で参戦するメイショウタバルを始め、前走でＧ２・４勝目を飾ったレーベンスティール、前走のアメリカＪＣＣで重賞２勝目のショウヘイなど楽しみな顔ぶれを「トク注馬」で紹介。「１週前プレーバック」として陣営のコメントも掲載する。◇レーベン