◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル、稍重）第３３回マーチＳ・Ｇ３が２９日、中山競馬場で行われ、８番人気のサンデーファンデーが２馬身半差で押し切って、昨年のプロキオンＳ以来となる重賞２勝目を挙げた。開業２年目の東田明士調教師（３７）＝栗東＝と、デビュー６年目の角田大和騎手（２４）＝栗東・角田厩舎＝はともにうれしい重賞初制覇となった。前走同様に外枠からの発走だ