◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節札幌１―１（ＰＫ４―２）藤枝（２８日・藤枝総合運動公園サッカー場）札幌は藤枝戦で今季初の３連勝を飾った。リーグ戦というのは尻すぼみよりも尻上がりの方が面白くなっていくもの。前線の３人を総入れ替えした中でＰＫ戦とはいえ勝ちをつかめたのは、他の選手にとってもいい刺激になったはず。価値ある１勝だったといえる。その３選手はいずれも存在感を発揮してくれた。中でも