◆米大リーグブルージェイズーアスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、本拠でのアスレチックス戦での４回に右中間へメジャー初本塁打を放った。記念すべきメジャー１号をゲットしたのは、トロント生まれ、トロント育ちでブルージェイズの大ファンというミッシェル・エロンさん。友達と右翼席で観戦していた。「ボールが来たのが見えて、手を伸ばして掴む準