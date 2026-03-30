◆米大リーグナショナルズ６―３カブス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が、本拠のナショナルズ戦で先発し、メジャー３年目をスタート。初回に３ラン浴び、２回以降立ち直るも５回０／３を６安打７奪三振４失点で敗戦投手となった。今永は初回１、２番打者をスプリットで連続三振に仕留めたが、ハウス、ライルに連続安打され、５番のウィーマーに低めのシンカーを左中間スタ