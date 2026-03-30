記者団に話すトランプ米大統領＝20日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは29日、11月に控える中間選挙に向け、人工知能（AI）関連の規制緩和促進を図る政治団体が1億ドル（約160億円）超を投じる計画だと報じた。AIを巡っては、規制緩和に前向きなトランプ政権側と規制強化を求める勢力が対立しており、政権の路線を後押しする狙いがある。アクシオスによると、巨額資金の投入を準