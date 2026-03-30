俳優・北村匠海が、TBS系日曜劇場『リブート』最終回にサプライズ出演し、大きな反響を呼んだ。物語の終盤で“リブート後の冬橋航”として登場し、作品のラストに新たな余韻をもたらした。その起用の裏側には、制作陣の強い意図と、北村自身の緻密な役作りがあった。【写真】ネット感動…北村匠海と”二人一役”を演じた永瀬廉北村が演じたのは、これまで永瀬廉が演じてきた冬橋航の“その後”の姿。劇中では「しぇるたー」の