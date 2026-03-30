日本ハムは２９日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で４―８と敗れ、開幕５連敗した２０２２年以来、４年ぶりの開幕３連敗を喫した。「５番・右翼」で先発した万波中正外野手（２５）は２回に２号ソロ、「２番・一塁」の清宮幸太郎内野手（２６）も３回に２号ソロで続き、２７日の開幕戦以来の今季２度目のアベック弾を放った。また、郡司裕也捕手（２８）は８回に今季１号。打線は好調なだけに、３１日のロッテ戦（エスコン）