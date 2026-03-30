女優・瀬戸朝香（４９）が日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に３０日、新・月曜パーソナリティーとして初出演した。スタジオを飛び出し、屋外から総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーと番組開始のあいさつをした瀬戸。水卜アナに「今日から月曜日のパーソナリティーは俳優の瀬戸朝香さんです。今朝はどんなふうに迎えられましたか？」と紹介された後に尋ねられると、瀬戸は「本当に緊張