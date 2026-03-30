ＷＢＣで右膝を捻挫し、開幕から負傷者リスト（ＩＬ）入りしているカブスの鈴木誠也外野手（３１）が２９日（日本時間３０日）、ナショナルズ戦の試合前にリハビリのトレーニングを行った、と米大リーグ公式サイトが伝えた。鈴木はリハビリプログラムの一環として、様々な守備練習に加え、敏しょう性（アジリティ）トレーニングやベースランニングに汗を流した。カブスのカウンセル監督は、この外野手がチームの４月３日からの