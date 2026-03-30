ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、同局の佐々木舞音アナウンサーが放送を欠席した。総合司会を務める安住紳一郎アナが「佐々木アナウンサーはきょうはお休みです」と理由は述べず伝えた。