◇プロ野球パ・リーグ 西武4-0ロッテ(29日、ZOZOマリン)西武の外野陣が好守を披露し、ロッテに競り勝ち今季初勝利を挙げました。西武は2点リードの5回、先発の平良海馬投手は代打・佐藤都志也選手にセンターへはじき返されると、西川愛也選手がスライディングで好捕し、ヒットを許しませんでした。さらに7回にはライトのカナリオ選手が地面すれすれの打球を鮮やかに好捕すると、8回には桑原将志選手がレフトへの鋭い当たりを、猛ダ