高市政権は今月、インテリジェンス（情報活動）の強化を掲げ、司令塔となる「国家情報会議」と、実務を担う「国家情報局」を設置する法案を国会に提出した。これらが今後、どのような機能を果たしていくかが注目されるが、少なくとも対北朝鮮では、情報収集力がどれほど高まるかは疑問だ。日本の北朝鮮に対する制裁強化で両国を往来する人の流れが細り、北朝鮮の情報が日本に流れ込まなくなったからだ。かつて日本の情報当局は、北