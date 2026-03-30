◇セ・リーグ広島1―0中日（2026年3月29日マツダ）広島の新井監督は唯一の得点に絡んだベテランの打撃を称えた。スコアレスの6回2死から佐々木、ファビアンの連打で一、二塁とし、菊池がカウント2―2から放った一、二塁間へのゴロについて「ヒットじゃないけど、見送ればボール球かなというカットボールに気持ちで食らいついてよく当てた。泥くさくもぎ取った1点だった」。二塁手・田中からの送球を一塁手・サノーが捕り