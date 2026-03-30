◇セ・リーグ中日0―1広島（2026年3月29日マツダ）中日は今季初の零敗を喫し、18年以来8年ぶりとなる開幕カード3連敗を喫した。打線が沈黙し、プロ初先発だった栗林に7回まで完全投球されるなど1安打完封勝利を献上。8回1失点（自責0）完投と奮闘した高橋宏を援護できなかった。井上監督は「栗林君の術中にはまってしまった。絞り球を絞りきれなかった」と唇をかんだ。本拠地開幕戦となる、あす31日からの巨人3連戦（バ