◇セ・リーグ広島1―0中日（2026年3月29日マツダ）昨季まで主に守護神を務めていた広島・栗林良吏投手（29）が、29日の中日戦（マツダ）でプロ初先発し、球数95球で1安打完封勝利を飾った。走者1人を許したのみの“準完全投球”の快投を展開。初先発での「マダックス（100球未満の完封）」と「1―0完封」の同時達成は、球団初の快挙となった。チームは22年以来、4年ぶりの開幕カード3連勝を飾った。1―0の9回2死。栗林は