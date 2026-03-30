盗まれたクルマが解体され海外へ！ ヤードをめぐる現状と対策を警察庁に聞いた近年、全国各地で発生している自動車の盗難事件。盗まれた高級車が「ヤード」に運ばれて解体された後、海外に不正輸出されるという事案も相次いでいます。犯罪の温床となる不法ヤードに対して、警察ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルーザー」です！ 画像で見る（20枚以上）2