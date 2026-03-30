テストマッチとはいえ、まさかの結果だった。韓国代表は現地３月28日、イングランドのスタジアムMKでコートジボワール代表と対戦し、０−４で敗れた。北中米ワールドカップのグループAで、韓国と同組の開催国メキシコのメディアもこの結果に反応。『de10』は「アジアのチームはピッチ上でアフリカのチームに圧倒された」と報道した。「メキシコのライバルである韓国は、2026年ワールドカップを前に、イングランドで行なわれた