待ち望んでいた瞬間が訪れた。日本が１−０と勝利を飾った翌日の３月29日（現地時間）、佐藤龍之介（FC東京）がついに全体練習に合流した。体調不良でホテルでの静養が続いていた19歳の逸材がようやくピッチ内に姿を現わした。久々にボールを蹴った感想は「率直に楽しかった」。代表活動中の練習だけでも「良い刺激がもらえます」とポジティブに語っていた。決してベストなコンディションではないが、この日の練習で衝撃の