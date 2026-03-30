札幌・狸小路商店街の映画館「サツゲキ」が3月29日、閉館しました。最終日には多くの映画ファンから惜しむ声が聞かれました。29日に閉館したのは札幌・狸小路商店街にある映画館「サツゲキ」です。独自に選んだ映画を上映するミニシアターとして札幌の映画文化を支える存在でしたがビル側との契約の条件が合わず、閉館することになりました。最終日は閉館を惜しむ多くの映画ファンで大盛況でした。(最終日に訪れた人)「他の