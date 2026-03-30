札幌・すすきののビルで男が男性を階段から突き落としてけがをさせ、財布を奪って逃走する強盗致傷事件がありました。事件があったのは札幌市中央区南4条西3丁目の飲食店などが入るビルです。3月28日午前3時半ごろ、「知り合った男と飲みに行き財布をとられた」と警察に通報がありました。警察によりますと、被害にあった男性はこの日に知り合った男と酒を飲んでいましたが、何らかのトラブルとなり、ビルの1階と地下を結ぶ階段で