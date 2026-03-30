グラビアアイドルの雨宮める（40）が29日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。雨宮は「お花見、私の花柄下着でしてみませんか？」とつづり、ブルーにパープルの花柄のランジェリー姿を公開した。この投稿に「今年のお花見はこれで決まりです」「直視できないだよ」「そのお花見ならずっと見てられる」「めちゃくちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。