英国遠征中の日本代表は29日、ロンドン市内で親善試合イングランド戦（31日、ウェンブリー）に向けて練習を行った。体調不良で練習欠席が続いていたMF佐藤龍之介（19＝FC東京）が今遠征で初めて練習に参加。ミニゲームやイングランド戦を想定した布陣での11対11の戦術確認で軽快な動きを見せ「楽しかった。この代表は練習だけでも本当にいい刺激がもらえるなと思いました」と笑顔を見せた。全体練習後には名波コーチとマンツー