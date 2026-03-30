取材に応じるカブスの鈴木（右）＝23日、メサ【シカゴ共同】米大リーグ、カブスのカウンセル監督は29日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を痛めた鈴木誠也について、近くマイナー戦に出場して復帰に向けた調整を行う見通しを示した。「（4月2〜9日の）チームの遠征中、マイナーでリハビリすることになりそうだ」と話した。鈴木は29日、本拠地シカゴの球場で負傷後初の走塁練習を行った。カウンセル監督は「全