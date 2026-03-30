【シカゴ共同】米大リーグ、カブスのカウンセル監督は29日、WBCで右膝を痛めた鈴木誠也について、近くマイナー戦に出場して復帰に向けた調整を行う見通しを示した。「（4月2〜9日の）チームの遠征中、マイナーでリハビリすることになりそうだ」と話した。