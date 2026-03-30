モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。台湾代表チアとして活動したWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド後に熊本を訪れた様子を投稿した。熊本を本拠とする独立リーグ「火の国サラマンダーズ」の試合など「ドラゴンビューティーズ」の一員として訪れ、応援するなどの交流を図った。「ドラゴンビ