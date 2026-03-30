将来性豊かな19歳にとって、この苦い経験も必ず大きな糧になるはずだ。日本代表MF佐藤龍之介(FC東京)はスコットランドでの集合直前に体調不良を訴え、これまで全体から離れて調整を続けていたが、29日に行われたロンドンでの初練習から待望の合流。一部選手が参加したミニゲームでもキレのある動きを見せ、久々の練習に「めちゃくちゃ楽しかった」と笑顔を見せた。冷雨が降りしきるロンドンで行われた31日のイングランド戦に向