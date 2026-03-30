連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）が、いよいよ3月30日よりスタートする。主人公を務めるのは見上愛と上坂樹里。激動の明治看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走する2人の女性の物語だ。 参考：見上愛×上坂樹里、『風、薫る』は“運命”のめぐり合わせ「私たちはすごく相性がいい」 『風、薫る』の最大の特徴は、女性2人がバディを組んで生き抜く物語ということだ。ダブル主演としては、三倉茉