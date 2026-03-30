開催：2026.3.30会場：シチズンズバンク・パーク結果：[フィリーズ] 3 - 8 [レンジャーズ]MLBの試合が30日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとレンジャーズが対戦した。フィリーズの先発投手はヘスス・ルサルド、対するレンジャーズの先発投手はマッケンジー・ゴアで試合は開始した。3回表、1番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのツ