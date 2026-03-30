開催：2026.3.30会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ロッキーズ]MLBの試合が30日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。1回表、6番 ジョーダン・ベック 2球目を打ってレフトへのタイムリ