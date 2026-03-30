開催：2026.3.30会場：グレートアメリカン・ボールパーク結果：[レッズ] 3 - 2 [Rソックス]MLBの試合が30日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとRソックスが対戦した。レッズの先発投手はレット・ラウダー、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。4回表、5番 ウィルヤー・アブレイユ 9球目を打って右中間ス