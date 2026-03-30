4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。制作発表会見を3月25日（水）都内で実施。主演の町田啓太、共演の松本穂香、藤本美貴、比嘉愛未、江口洋介が登壇した。本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。町田演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろ