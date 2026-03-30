◎DeNA・デュプランティエは、スタンドで練習見学していたファンに声をかけられると笑顔で対応。前日も同じやりとりがあったようで「オー、マイニチ？ヨロシクオネガイシマス！」と流ちょうな日本語でコミュニケーションを取っていました。◎1軍に合流した巨人・大勢は開幕戦で同い年の田中瑛が9回を締めたことに「“緊張しなかった”って言ったんで、ほんまかなって、強がってるんじゃないかなって」。最後まで怪しんでました