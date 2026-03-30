◇パ・リーグ西武4−0ロッテ（2026年3月29日ZOZOマリン）西武・平良は「未知の領域」だった8回2死一、二塁のピンチをしのいだ。プロ人生で最長イニングは「7」。しかし球数も102球と少なく「いけます」と9回の続投を志願した。最後は2死一、二塁で代打・山本を中飛。5安打5奪三振で通算303試合目でのプロ初完投＆初完封勝利に「いい調整ができた。まず1勝、チームが勝てたのが大きい」とうなずいた。5回までは散発2安打