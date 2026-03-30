過去10年の傾向から5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬を導き出す「G1データ王」。春の最強中距離古馬決定戦「第70回大阪杯」を分析する。5歳ダノンデサイル、4歳クロワデュノールの2代ダービー馬対決に加え、昨春の宝塚記念優勝馬メイショウタバルなど好メンバーが集まった。データ班の結論は、G1初制覇を狙うあの馬だ！！【ステップ】格調の高いG1で「前走G1組と同G2組」が断然強い。2勝以上している金鯱賞（今年不在）