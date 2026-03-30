ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、アラブ首長国連邦のメイダン競馬場で行われ、メインの「ドバイワールドカップ」で昨年の雪辱を期したフォーエバーヤング（牡5＝矢作）は2着。今年も史上初となるサウジCからの連覇はならなかった。勝ったのは米国馬マグニチュード。最内ゲートからスタートを決めて先手を奪うと、そのまま押し切った。5競走に計6頭が出走した日本馬は、4R「UAEダービー」でワンダーディーン（牡3＝高