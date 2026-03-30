春のスプリント王者を決める「第56回高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、1番人気サトノレーヴが中団から差し切り、同じ堀厩舎に所属した10＆11年キンシャサノキセキ以来、史上2頭目の連覇を達成。初コンビを組んだクリストフ・ルメール（46）は当レース初制覇を飾った。管理する堀宣行師（58）は安田隆行元調教師の3勝を抜いて歴代最多の4勝目となった。昨年以上のパフォーマンスで進化した姿を見せつけた。7歳になったサ