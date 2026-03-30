アップルが複数の新製品に有機ELディスプレイを搭載するためにサプライチェーンを再編しているようです。 ↑有機ELディスプレイのサプライチェーンを再編中（画像提供／Tianyi Ma／Unsplash）。 台湾のDigiTimes紙によれば、アップルは有機ELディスプレイの調達において、BOEなどの中国サプライヤーから分散する取り組みを加速させているとのこと。これにより、BOEの工場の稼働率が大幅に減少しているようです。 アップル