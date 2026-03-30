◆ファーム・リーグ日本ハム４―３巨人（２９日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の戸郷翔征投手（２５）がファーム・リーグの日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発して６回６安打３失点だった。開幕２軍スタートとなったが、１軍での登板に向け再スタート。８三振を奪い「フォークの空振りがすごく多かった。三振をある程度取れたのはいいところ。ただ、まだまだ課題はすごく多い」と振り返った。今季、自身最長となる６回、そして最多となる