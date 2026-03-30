広島・新井貴浩監督（４９）にとって、すべて開幕連敗以上だった過去３年とは対照的な開幕３連勝という最高のスタートを切った。「選手がよく頑張ったと思います」と、たたえる声が弾んでいた。もちろん主役はプロ初先発でマダックス達成の栗林だが、指揮官がうなったのはベテラン・菊池の打撃だ。６回２死一、二塁から二塁への打球が相手のミスを誘い、１―０勝利の決勝点を奪った。「見送ればボールかなという球によく食らい