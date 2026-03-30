阪神の中川勇斗捕手（２２）が目覚めの一打を放った。１点リードの３回１死満塁、赤星のフォークをすくい上げ、左中間への２点二塁打。塁上では雄たけびを上げ、喜びを全身で表現した。「ランナーを返すことだけを考えていた。うれしかった」。今季初安打＆初打点に笑みをこぼした。１８日のロッテとのオープン戦（ＺＯＺＯ）で２安打を放ったのを最後に無安打が続いた。結果の出ない日々に唇をかんだが、三振に倒れても「自分