◆センバツ第１０日▽準決勝専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）との強豪対決を制し、初優勝した１６年以来の決勝進出を決めた。プロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が１失点（自責０）で完投勝利。今大会４勝目を挙げ、主役の名に恥じない投球で頂点まであと１勝に迫った。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）との接戦を制し、４年ぶりの決勝進出。春夏通じて初の３試合連続１点差勝利と