◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）との強豪対決を制し、初優勝した１６年以来の決勝進出を決めた。大阪桐蔭は専大松戸（千葉）との接戦を制し、４年ぶりの決勝進出。３０日は休養日。奈良対大阪の決勝は春夏通じて初で、３１日午後０時半にプレーボールとなる。迷いのないスイングが決勝点につながった。同点の８回１死二塁。智弁学園の２年生４